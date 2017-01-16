Джон Керри заступился за обиженную Дональдом Трампом Ангелу Меркель

Высказывания будущего главы Белого дома Дональда Трампа о Евросоюзе и канцлере Германии Ангеле Меркель являются недопустимыми. Такое заявление сделал госсекретарь США Джон Керри.

- Честно говоря, думаю для избранного президента США неприемлемо вмешиваться в политику других стран таким довольно прямолинейным образом, - цитирует Керри ТАСС со ссылкой на интервью телекомпании CNN.

Таким образом глава американского дипломатического корпуса прокомментировал заявления Трампао том, что Меркель и в целом Евросоюз допустили катастрофическую ошибку, пустив в европейские страны такое большое количество мигрантов.

Керри рекомендовал будущему президенту США проявлять осторожность, высказываясь об ошибках, якобы совершенных «наиболее влиятельными лидерами в Европе».

По мнению высокопоставленного дипломата, Меркель проявила «выдающееся мужество», хотя госсекретарь США и признал, что в миграционной политике ФРГ «имели место некоторые проблемы».

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