Джон Керри заступился за обиженную Дональдом Трампом Ангелу Меркель
Высказывания будущего главы Белого дома Дональда Трампа о Евросоюзе и канцлере Германии Ангеле Меркель являются недопустимыми. Такое заявление сделал госсекретарь США Джон Керри.
- Честно говоря, думаю для избранного президента США неприемлемо вмешиваться в политику других стран таким довольно прямолинейным образом, - цитирует Керри ТАСС со ссылкой на интервью телекомпании CNN.
Таким образом глава американского дипломатического корпуса прокомментировал заявления Трампао том, что Меркель и в целом Евросоюз допустили катастрофическую ошибку, пустив в европейские страны такое большое количество мигрантов.
Керри рекомендовал будущему президенту США проявлять осторожность, высказываясь об ошибках, якобы совершенных «наиболее влиятельными лидерами в Европе».
По мнению высокопоставленного дипломата, Меркель проявила «выдающееся мужество», хотя госсекретарь США и признал, что в миграционной политике ФРГ «имели место некоторые проблемы».
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