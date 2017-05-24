Джон Керри порекомендовал студентам учить русский язык
Экс-глава Госдепартамента США Джон Керри в ходе встречи с американскими студентами посоветовал им заняться изучением русского языка.
По его мнению, данное знание поможет им оказывать реальное влияние на правительство Штатов.
«Недавно все поменялось. Я бы сказал, что с этой администрацией в Белом доме нужно купить учебник и учить русский язык», - цитирует Керри РИА «Новости» со ссылкой на издание Рolitico.
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