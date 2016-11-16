Джоан Роулинг утверждает о политическом подтексте в новом фильме из саги о Гарри Поттере

Как рассказала журналистам автор серии фантастических романов о Гарри Поттере, в ее книге нашли свое отражение реальные события, но в форме некоторых аллегорий. По словам Роулинг, некоторые сюжетные линии отражают некоторые наблюдения писательницы.

Взгляд Джоан Роулинг, в частности, подметил тенденцию роста популизма в направлении вектора развития политического популизма. Именно эти наблюдения автор фантастической серии романов попыталась вплести в некоторые части повествования.

Так, писательница Джоан Роулинг отмечает, что ее политические взгляды нашли свое отражение и в кино-работе, снятой на основе сценария, который был написан по сюжету одной из частей романа о Гарри Поттере – фильме "Фантастические твари и где они обитают".

- История была придумана 3,5 года назад, и все это время я ясно описывала то, что обнаруживала вокруг себя - рост популизма в политике и стремление нарушить статус-кво. Эти темы, безусловно, остаются очень актуальными и по сей день, - заявила Роулинг. В России фильм выходит в прокат 17 ноября. Мировой показ новой серии фантастической ленты состоится 18 ноября этого года, сообщает ТАСС.

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