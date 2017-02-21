Джоан Роулинг предложили подселить к себе мигрантов

Британской писательнице Джоан Роулинг, прославившейся серий книг о Гарри Поттере, предложили разместить в своих особняках беженцев из стран Ближнего Востока.

Соответствующая петиция опубликована на сайте Change.org. Ее автор напомнил, что Роулинг, как и многие другие состоятельные люди, неоднократно выражала солидарность с мигрантами и высказывалась в пользу открытых границ.

Автор петиции отметил, что в домах, принадлежащих Роулинг, пустуют 18 спален и призвал писательницу на деле подтвердить ее собственное утверждение о том, что мигранты безопасны для общества.

По его мнению, к Роулинг следует поселить группу беженцев, состоящую и 14 мужчин и четырех женщин, поскольку именно мужчины составляют 75% от общего числа прибывающих в Европу мигрантов. При этом автор петиции добавил, что им не нужно устраивать никаких дополнительных проверок.

К настоящему моменту петиция набрала почти 38,5 тысячи подписей.

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