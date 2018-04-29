Джип сбил «юного инспектора движения» в столице

Внедорожник сбил 12-летнего школьника на северо-западе Москвы при выезде со двора.

Об этом телеканалу «360» рассказал источник в правоохранительных органах. 50-летний водитель выезжал на автомобиле из двора собственного дома в Свиблово, как в этот момент из-за припаркованной недалеко машины выбежал пятиклассник.

Уточняется, что школьник был членом отряда «Юных инспекторов движения» (ЮИД) – объединения учащихся, которые пропагандируют безопасное поведение на улицах и дорогах. Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу с ушибом живота и закрытым переломом пальца ноги.

Ранее в Сочи 43-летний водитель без прав на управление транспортным средством сбил ребенка. Мальчика с сотрясением мозга доставили в больницу.