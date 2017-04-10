Джигурду могут лишить членства в союзе кинематографистов Украины
Актеру и шоумену Никите Джигурде грозит исключение из Национального союза кинематографистов Украины (НСКУ). Соответствующее постановление вынес секретариат правления организации.
Основанием для того послужили антигосударственные высказывания Джигурды в адрес Украины, получение им паспорта самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), а также нарушения уставных положений союза и этических требований, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу НСКУ.
Представление секретариата будет рассмотрено пленумом правления союза на ближайшем заседании.
В настоящее время Джигурда не является гражданином ДНР. Он был лишен паспорта республики через несколько дней после вручения. Власти ДНР заявили, что выдача документа артисту была ошибкой.
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