Джигурду могут лишить членства в союзе кинематографистов Украины

Актеру и шоумену Никите Джигурде грозит исключение из Национального союза кинематографистов Украины (НСКУ). Соответствующее постановление вынес секретариат правления организации.

Основанием для того послужили антигосударственные высказывания Джигурды в адрес Украины, получение им паспорта самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), а также нарушения уставных положений союза и этических требований, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу НСКУ.

Представление секретариата будет рассмотрено пленумом правления союза на ближайшем заседании.

В настоящее время Джигурда не является гражданином ДНР. Он был лишен паспорта республики через несколько дней после вручения. Власти ДНР заявили, что выдача документа артисту была ошибкой.