Джигурда увидел политическую подоплеку в лишении его гражданства ДНР

По словам актера Никиты Джигурды, руководство Донецкой Народной Республики лишило его гражданства ДНР по политическим мотивам.

- Получив паспорт ДНР, я стал говорить им о том, что нужно делать акцент на том, что ДНР — это часть Украины и предложил переназвать ее в Донецкую народную республику Украины — то есть в ДНРУ, а также ввести два государственных языка — русский и украинский, — цитирует Джигурду RT со ссылкой на НСН.

Ранее Джигурда заявил о желании выступить на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве от ДНР, гражданство которой он недавно получил. Артист утверждал, что идею его участия в музыкальном конкурсе поддержал, в частности, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

Однако во вторник, 14 марта глава ДНР Александр Захарченко подписал указ о лишении Джигурды гражданства республики.