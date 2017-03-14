Джигурда объявил о намерении выступить на Евровидении-2017 в Киеве от ДНР

Получивший на прошлой неделе паспорт гражданина Донецкой Народной Республики артист Никита Джигурда, заявил, что собирается выступить на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве под флагом ДНР.

Как отметил Джигурда в своем аккаунте в Instagram, его участие в «Евровидении» было одобрено властями республики, в частности председателем Народного совета ДНР Денисом Пушилиным, - сообщает РИА Новости.

Ранее артист заявил, что решение стать гражданином ДНР он принял в знак протеста против официальной политики Киева и действий украинских националистов.