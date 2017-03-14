Джигурда лишен гражданства ДНР за «чудовищную срамоту»

Скандально известный актер Никита Джигурда был лишен гражданства ДНР за «чудовищную срамоту», сообщили источники в руководстве самопровозглашенной республики.

По словам высокопоставленного источника при руководстве ДНР, сложилось впечатление, что для пиара, упоминания в прессе и внимания к своей персоне Джигурда «готов могилы раскапывать или там выть и зиговать Луне голым».

«Это не Джигурда, это срамота, настоящий клоун», - заявил собеседник Politonline.ru.

Он также отметил, что сначала руководство подумало, что человек говорит дельные вещи о преступлениях властей Киева и ВСУ, искренне хочет стать гражданином ДНР, но когда он получил паспорт, он начал пытаться «продать» всевозможные резонансные проекты, выступая от имени ДНР.

Одним из таких проектов, по словам собеседника интернет-издания, стало заявление Джигурды о его выдвижении на Евровидение от ДНР. Последней каплей стало фейковое сообщение актера о том, что его кандидатуру на песенный конкурс одобрил лично глава Народного совета ДНР Денис Пушилин.

«Уверен, что могут всплыть еще и другие «идейки», которые Джигурда мог пообещать кому-то во время гражданства своего, имейте в виду»,- заключил представитель ДНР.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко подписал указ о лишении Джигурды гражданства ДНР, которое он получил на прошлой неделе. Также лидер ДНР извинился перед населением Донбасса за допущенную ошибку.