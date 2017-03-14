Джигурда лишен гражданства ДНР за «чудовищную срамоту»

Скандально известный актер Никита Джигурда был лишен гражданства ДНР за «чудовищную срамоту», сообщили источники в руководстве самопровозглашенной республики.

По словам высокопоставленного источника при руководстве ДНР, сложилось впечатление, что для пиара, упоминания в прессе и внимания к своей персоне Джигурда «готов могилы раскапывать или там выть и зиговать Луне голым».

«Это не Джигурда, это срамота, настоящий клоун», - заявил собеседник Politonline.ru.

Он также отметил, что сначала руководство подумало, что человек говорит дельные вещи о преступлениях властей Киева и ВСУ, искренне хочет стать гражданином ДНР, но когда он получил паспорт, он начал пытаться «продать» всевозможные резонансные проекты, выступая от имени ДНР.

Одним из таких проектов, по словам собеседника интернет-издания, стало заявление Джигурды о его выдвижении на Евровидение от ДНР. Последней каплей стало фейковое сообщение актера о том, что его кандидатуру на песенный конкурс одобрил лично глава Народного совета ДНР Денис Пушилин.

«Уверен, что могут всплыть еще и другие «идейки», которые Джигурда мог пообещать кому-то во время гражданства своего, имейте в виду»,- заключил представитель ДНР.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко подписал указ о лишении Джигурды гражданства ДНР, которое он получил на прошлой неделе. Также лидер ДНР извинился перед населением Донбасса за допущенную ошибку.

Новости по теме
Теги:
Места: ДНР
События: скандалы
Следующая новость Чубайс обратится в полицию из-за шантажа

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО