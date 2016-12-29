Дом Дженнифер Лопес вновь выставлен на продажу
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, второй раз выставила на продажу свой дом в Лос-Анджелесе.
В середине декабря текущего года анонимный покупатель подписал предварительный договор купли-продажи данного дома, но в результате сделка так и не удалась, - сообщает «Дом».
Дом располагается на территории, захватывающей более чем 12 000 кв. метров, с панорамным видом на горы и город. Дженнифер покупала этот участок для того, чтобы ей было комфортно жить там с семьей, растить детей и работать.
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