Дом Дженнифер Лопес вновь выставлен на продажу

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, второй раз выставила на продажу свой дом в Лос-Анджелесе.

В середине декабря текущего года анонимный покупатель подписал предварительный договор купли-продажи данного дома, но в результате сделка так и не удалась, - сообщает «Дом».

Дом располагается на территории, захватывающей более чем 12 000 кв. метров, с панорамным видом на горы и город. Дженнифер покупала этот участок для того, чтобы ей было комфортно жить там с семьей, растить детей и работать.