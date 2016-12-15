Джен Псаки указали на дверь в Белом доме
Прославившуюся своими несуразными заявлениями Джен Псаки не хотят видеть в новой администрации Белого дома.
На ее место помощника президента США по коммуникациям победивший на выборах Дональд Трамп решил назначить продюсера Эй-Би-Си Криса Власто, - сообщает РЕН-ТВ.
Кроме того, советником нового главы Белого дома станет Илон Маск, глава компании Space X – тот самый, который послужил прототипом голливудского супергероя Железного Человека. Предположительно, он будет заниматься высокими технологиями и новыми разработками.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии