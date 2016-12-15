Джен Псаки указали на дверь в Белом доме

Прославившуюся своими несуразными заявлениями Джен Псаки не хотят видеть в новой администрации Белого дома.

На ее место помощника президента США по коммуникациям победивший на выборах Дональд Трамп решил назначить продюсера Эй-Би-Си Криса Власто, - сообщает РЕН-ТВ.

Кроме того, советником нового главы Белого дома станет Илон Маск, глава компании Space X – тот самый, который послужил прототипом голливудского супергероя Железного Человека. Предположительно, он будет заниматься высокими технологиями и новыми разработками.