Джеки Чан замерз без теплой куртки в Москве

Приехавший на открытие Фестиваля китайского кино в Москве знаменитый актер Джеки Чан рассказал журналистам о том, что он замерз в России без теплой куртки.

Передавая привет российским поклонникам, Джеки Чан заявил, что был весьма обрадован тому обстоятельству, что в России у него столько поклонников. Актер также поделился своими творческими планами.

- В России я увидел много фанатов и очень этому рад. Сейчас в Китае я снимаю совместный фильм китайско-российского производства. Фильм называется «Путешествие в Китай, – цитирует артиста «Газета.ру».

В этой картине Джеки Чан снимается вместе с американским актером Арнольдом Шварценеггером и российской актрисой Анной Чуриной.

Фестиваль китайского кино, проходящий в Москве и Ростове-на-Дону, проводится при поддержке Минкультуры РФ и Государственного управления по делам печати, издательств, кинематографии и телерадиовещания Китая.