Джеки Чану вручили почетный «Оскар»
Актеру Джеки Чану вручили почетный «Оскар» за вклад в кинематограф. Церемония награждения прошла в Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе.
Сам актер отметил, что заветная статуэтка досталась ему после участия в 200 фильмах и «множества сломанных костей», сообщается в Twitter Американской академии киноискусств.
Наряду с Чаном награды получили режиссер-документалист Фредерик Вайсман, кастинг-директор Линн Сталмастер и монтажер Энн Коутс.
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