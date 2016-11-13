Актеру Джеки Чану вручили почетный «Оскар» за вклад в кинематограф. Церемония награждения прошла в Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе.

Сам актер отметил, что заветная статуэтка досталась ему после участия в 200 фильмах и «множества сломанных костей», сообщается в Twitter Американской академии киноискусств.

Наряду с Чаном награды получили режиссер-документалист Фредерик Вайсман, кастинг-директор Линн Сталмастер и монтажер Энн Коутс.