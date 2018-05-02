Джеффу Безосу некуда девать деньги
Основатель копании Amazon Джефф Безос, считающийся самым богатым человеком в мире, не знает, на что тратить заработанные деньги.
По его словам, для него сложнее найти применение своим миллиардам, нежели заработать их. Безос добавил, что наиболее эффективным вложением средств считает крупные инвестиции в другие компании.
В частности, ежегодно он вкладывает по миллиарду долларов в проект Blue Origin, который занимается разработкой космического корабля. По мнению Безоса, его создание имеет невероятную важность для всего человечества, сообщает «Ленат.ру» со ссылкой на Business Insider.
Состояние Безоса превышает 130 миллиардов долларов. Осноную его часть составляют акции Amazon.
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