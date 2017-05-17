Джефф Монсон построит в Тюмени медвежью ферму
Боец ММА Джефф Монсон намерен обосноваться в Тюмени, где будет выращивать медведей на собственной ферме.
Знаменитый спортсмен на один день приезжал в Тюмень. В ходе визита он дал мастер-класс, осмотрел достопримечательности и встретился с друзьями.
Собеседник URA.RU из школы бокса «Батыр» рассказал, что «местные олигархи» подарили Монсону несколько гектаров земли. Спортсмен планирует построить на ней ферму и выращивать медведей. Животных он получил в подарок от московского цирка.
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