Джефф Монсон получил диплом доктора психологических наук

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон получил в ЛНР диплом и знак почетного доктора психологических наук.

Ректор Луганского национального университета имени Шевченко Елеа Трегубенко пояснила, что спортсмен отмечен за свою просветительскую деятельность.

Монсон, ранее получивший паспорт ЛНР, в свою очередь, заявил, что Луганск и Россия стали для него родными и он ощущает себя частью семьи, сообщает Nation News.

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