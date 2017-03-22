Джефф Монсон получил диплом доктора психологических наук
Боец смешанных единоборств Джефф Монсон получил в ЛНР диплом и знак почетного доктора психологических наук.
Ректор Луганского национального университета имени Шевченко Елеа Трегубенко пояснила, что спортсмен отмечен за свою просветительскую деятельность.
Монсон, ранее получивший паспорт ЛНР, в свою очередь, заявил, что Луганск и Россия стали для него родными и он ощущает себя частью семьи, сообщает Nation News.
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