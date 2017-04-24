Джефф Монсон дал мастер-класс в Академии МЧС России

Боец смешанного стиля Джефф Монсон посетил Академию государственной противопожарной службы МЧС России в Москве и провел мастер-класс.

Монсон отметил, что намерен завершить в текущем году свою карьеру. Однако насовсем спорт покидать он не собирается. Боец заявил, что займется преподавательской деятельностью. При этом он подчеркнул, что проводит свои матер-классы бесплатно.

«Что может быть важнее, чем осознавать, что ты спасаешь человеческие жизни? Я уважаю тех людей, которые выбрали для себя эту профессию. Пожарные и спасатели - это очень отважные и храбрые люди», - сказал Монсон на встрече с курсантами академии. Он добавил, что знает о профессии пожарного не понаслышке, поскольку к ней принадлежат двое его друзей в США.

Свой мастер-класс спортсмен начал с теории, рассказал слушателям о тактике боя и применении в оном поединке приемов из разных стилей. Потом продемонстрировал все это на практике. По окончании встречи Монсону вручили в подарок боевую одежду пожарного и именную каску, передает ТАСС.