Джефф Монсон не будет участвовать в поединке в Нижнем Новгороде

Известный американский боец Джефф Монсон отменил свой поединок, который должен был пройти сегодня в Нижнем Новгороде. Монсон должен был провести бой с украинцем Виталием Опариным.

"Джефф отказался от проведения боя, так как нас не устроили предложенные условия. Мы ищем нового соперника для последнего боя Монсона в ММА", - сообщил представитель Моснсона.

Ранее Монсон заявил о том, что в ноябре этого года завершит профессиональную карьеру по правилам ММА, но будет выступать в турнирах по грэпплингу - виду единоборства, не включающего нанесение ударов, сообщает ТАСС.

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