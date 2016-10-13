Джастин Бибер дал концерт в футболке с надписью «Рассвет» по-русски
Знаменитый канадский эстрадный исполнитель Джастин Бибер выступил на концерте в футболке желтого цвета, на которой по-русски было написано «Рассвет».
Известно, что дизайн майки разработал россиянин Гоша Рубчинский, - сообщают «Известия» со ссылкой на сайт Digital Sp, на котором опубликованы фотографии артиста.
Однако, по свидетельству издания, концерт Бибера оставил удручающее впечатление: певец не попадал в фонограмму и всем своим видом демонстрировал, что не хочет выступать.
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