Джамала пожаловалась на невозможность посетить Крым

Украинская певица Джамала, победившая в прошлом году на «Евровидении», хочет давать концерты в Крыму, но не может поехать туда.

«Я хочу выступать в Крыму, но, к сожалению, сейчас я не могу даже просто поехать туда и увидеть своего дедушку, который очень болен», - цитирует артистку «ФедералПресс» со ссылкой на «Лайф».

Ранее СМИ сообщили, что певице не позволили пройти по красной дорожке на открытии конкурса в Киеве, а также открыть своим выступлением первый полуфинал конкурса.