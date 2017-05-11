Джамала пожаловалась на невозможность посетить Крым
Украинская певица Джамала, победившая в прошлом году на «Евровидении», хочет давать концерты в Крыму, но не может поехать туда.
«Я хочу выступать в Крыму, но, к сожалению, сейчас я не могу даже просто поехать туда и увидеть своего дедушку, который очень болен», - цитирует артистку «ФедералПресс» со ссылкой на «Лайф».
Ранее СМИ сообщили, что певице не позволили пройти по красной дорожке на открытии конкурса в Киеве, а также открыть своим выступлением первый полуфинал конкурса.
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