Вин Дизель назван самым кассовым актером года

Вин Дизель признан самым успешным актером в уходящем году. Сборы от фильмов с его участием составили 1,6 миллиарда долларов.

Второе место в рейтинге, составленном Forbes занял Дуэйн («Скала») Джонсон. Сумма сборов от его фильмов равна полутора миллиардам долларов. При этом авторы рейтинга отмечают, что успех им обеспечила одна и та же картина – «Форсаж 8», сообщает «Собеседник».

Третью строчку в списке заняла Галь Гадот – 1,4 миллиарда долларов. В первой пятерке также оказались Эмма Уотсон и Джонни Депп, фильмы с участием которых заработали 1,3 и 1,1 миллиарда долларов соответственно.