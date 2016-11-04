В Диярбакыре прогремел взрыв у здания управления безопасности
В центральном районе турецкого города Диярбакыр у здания управления безопасности прогремел мощный взрыв. Один человек погиб и еще свыше 30 были ранены.
По сведениям телеканала NTV, взрывное устройство было заложено в автомобиль. Место происшествия оцеплено полицией, туда прибыло большое количество машин скорой помощи.
Предполагается, что к взрыву могут быть причастны члены запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана, ранее неоднократно устраивавшие подобные акции.
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