Дисциплинарный комитет ФИФА расширил дисквалификацию Романа Еременко

Дисквалификация полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко после рассмотрения дела дисциплинарным комитетом ФИФА расширена – теперь футболист не сможет выступать в турнирах, проводимых под эгидой Международной федерации футбольных ассоциаций.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций дисквалифицировал Еременко до 5 октября 2018 года за нарушение допинговых правил.

Ранее сообщалось, что футболист и представляющие его интересы юристы подали апелляцию на это решение.