Дисциплинарный комитет ФИФА расширил дисквалификацию Романа Еременко
Дисквалификация полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко после рассмотрения дела дисциплинарным комитетом ФИФА расширена – теперь футболист не сможет выступать в турнирах, проводимых под эгидой Международной федерации футбольных ассоциаций.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций дисквалифицировал Еременко до 5 октября 2018 года за нарушение допинговых правил.
Ранее сообщалось, что футболист и представляющие его интересы юристы подали апелляцию на это решение.
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