КХЛ дисквалифицировала руководство "Медвешчака"

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала президента клуба "Медвешчак" из-за долгов по премиальным выплатам игрокам. Клуб должен был расплатиться с игроками в срок до 15 сентября, общая сумма задолденности составила 7,2 млн. рублей, сообщает Чемпионат.com.

При этом организация сняла ранее наложенную дисквалификацию с клубов "Сочи" и "Адмирал", которые пришли к определенным договоренностям со своими хоккеистами. «КХЛ постоянно находится на связи с клубами и контролирует ситуацию с задолженностями по выплате заработной платы и премиальных. Хоккейный клуб «Сочи» согласовал с игроками план погашения задолженности по премиальным и уже осуществил часть выплат", - гласит официальный комментарий КХЛ.

Хоккейный клуб «Адмирал», по информации КХЛ, также договорился с игроками о реструктуризации имеющейся задолженности по премиальным.

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