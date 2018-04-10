Дискуссионный клуб «Валдай» выступит на ПМЭФ-2018

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума с 24 по 26 мая состоятся два мероприятия Международного дискуссионного клуба «Валдай».

В частности, состоится сессия Валдайского клуба на тему «Время назад: холодная война против глобализации».

В ходе дискуссии участники обсудят влияние кризиса международных отношений на мировую экономику, возможные пути выхода из противостояния и способы развития дальнейших взаимоотношений России и Запада.

Также в рамках деловой программы состоятся теледебаты клуба на канале «Россия-24» на тему «Информационное неравенство: как сбалансировать информационную картину мира».

Ключевым вопросом дебатов станет, как вернуть доверие к информации в условиях неравного доступа стран к информационному обмену.

Участники дебатов сосредоточатся на поиске сбалансированного подхода к наполнению информационного поля, возможности доступа различных мировых сил к формированию информационной картины мира и ее соответствия реальному положению дел.