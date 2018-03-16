Дирижер решил засудить руководство Метрополитен Опера
Дирижер Джеймс Ливан, проработавший на посту Метрополтен Опера в течение 40 лет, подал в суд на руководство театра.
Он считает, что его уволили незаконно, воспользовавшись чередой скандалов о сексуальных домогательства.
Ливайн требует восстановления своего честного имени и репутации, а также компенсации в размере 5,8 миллиона долларов, передает «Экономика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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