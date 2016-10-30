В США директора ФБР подозревают в связях в Россией

Демократическая партия США заявила о подозрениях в адрес директора ФБР Джеймса Коми. По мнению демократов, он подорвал доверие к возглавляемой структуре, возобновив расследование в отношении Хиллари Клинтон.

Представители демократов высказали предположение, что Коми действует заодно с Москвой, а в частности – с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РГ.

– Коми пытался сделать то, что считал правильным. Он полностью испортил образ и, возможно, навсегда подорвал доверие к ФБР, – заявил бывший председатель Национального комитета Демократической партии США Говард Дин.

Ранее ФБР выразила намерение проанализировать дополнительный массив документов из почтовых серверов Хиллари Клинтон. Ранее экс-госсекретарь оказалась вовлечена в скандал из-за использования личного почтового ящика для служебной переписки.