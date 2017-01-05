У директора ЦРУ «отшибло память» при осуждении действий России в Сирии

Выступая в прямом эфире американского телеканала PBS, глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил Россию в использовании тактики «выжженной земли» в Сирии, заявив, что Соединенные Штаты никогда и нигде не позволили бы себе таких действий.

«Складывается впечатление, что директор ЦРУ пережил ярко выраженное помутнение рассудка во время прямого эфира, поскольку именно тактикой «выжженной земли» и славится внешняя политика США по части вмешательства в дела суверенных государств», - говорится в заявлении Российского института стратегических исследований.

РИСИ привел данные авторитетного британского медицинского журнала с того момента, как США и их союзники по НАТО страны начали интервенцию в Ираке в 2003 году. Согласно этим сведениям, в Ираке погибло более 655 тысяч мирных жителей, что в сотни раз превысило число жертв за все время правления свергнутого ими Саддама Хусейна.

«Очевидно, высшие должностные лица США, такие как Джон Бреннан, либо пытаются с больной головы все переложить на здоровую, либо же страдают амнезией, как бы «в нужный момент» забывая посмотреть на свои руки, которые уже давно по локоть в крови жертв мирного населения тех стран, в которые прямо или косвенно (посредством финансирования терроризма) вторглись США», - говорится в сообщении.

Ранее Бреннан заявил, что «российская тактика выжженной земли, которую они применяли в Сирии, привела к разрушениям и гибели тысяч и тысяч невинных людей. США никогда бы не сделали такого ни в одном вооруженном конфликте».

Глава ЦРУ подчеркнул также, что российское руководство, по его мнению, «продвигает свои интересы там, где существует политический вакуум и конфликты» и никогда «не следует тем правилам поведения в вооруженных конфликтах, которыми руководствуются США».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Белоруссия объявила о повышении тарифов на транзит российской нефти с 1 февраля

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО