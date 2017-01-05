У директора ЦРУ «отшибло память» при осуждении действий России в Сирии

Выступая в прямом эфире американского телеканала PBS, глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил Россию в использовании тактики «выжженной земли» в Сирии, заявив, что Соединенные Штаты никогда и нигде не позволили бы себе таких действий.

«Складывается впечатление, что директор ЦРУ пережил ярко выраженное помутнение рассудка во время прямого эфира, поскольку именно тактикой «выжженной земли» и славится внешняя политика США по части вмешательства в дела суверенных государств», - говорится в заявлении Российского института стратегических исследований.

РИСИ привел данные авторитетного британского медицинского журнала с того момента, как США и их союзники по НАТО страны начали интервенцию в Ираке в 2003 году. Согласно этим сведениям, в Ираке погибло более 655 тысяч мирных жителей, что в сотни раз превысило число жертв за все время правления свергнутого ими Саддама Хусейна.

«Очевидно, высшие должностные лица США, такие как Джон Бреннан, либо пытаются с больной головы все переложить на здоровую, либо же страдают амнезией, как бы «в нужный момент» забывая посмотреть на свои руки, которые уже давно по локоть в крови жертв мирного населения тех стран, в которые прямо или косвенно (посредством финансирования терроризма) вторглись США», - говорится в сообщении.

Ранее Бреннан заявил, что «российская тактика выжженной земли, которую они применяли в Сирии, привела к разрушениям и гибели тысяч и тысяч невинных людей. США никогда бы не сделали такого ни в одном вооруженном конфликте».

Глава ЦРУ подчеркнул также, что российское руководство, по его мнению, «продвигает свои интересы там, где существует политический вакуум и конфликты» и никогда «не следует тем правилам поведения в вооруженных конфликтах, которыми руководствуются США».