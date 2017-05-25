Директора частного дома престарелых обвинили в смерти 18 человек
В Красноярском крае директор одного из частных пансионатов для престарелых обвиняется в смерти 18 постояльцев.
По данным следствия, он заключал с родственниками стариков договоры об оказании услуг, стоимость которых составляла от 15 до 30 тысяч рублей в месяц. Однако эти услуги оказывались ненадлежащим образом. Было установлено, что чаще всего старики умирали из-за неоказания им медицинской помощи – пансионат не вызывал скорую помощь нуждающимся в ней постояльцам, хотя это пункт присутствовал в договоре.
Директор свою вину не признает и не раскаивается в содеянном. Пансионат продолжает работу под другой вывеской, передает «ФедералПресс» со ссылкой на СКР.
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