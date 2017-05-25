Директора частного дома престарелых обвинили в смерти 18 человек

В Красноярском крае директор одного из частных пансионатов для престарелых обвиняется в смерти 18 постояльцев.

По данным следствия, он заключал с родственниками стариков договоры об оказании услуг, стоимость которых составляла от 15 до 30 тысяч рублей в месяц. Однако эти услуги оказывались ненадлежащим образом. Было установлено, что чаще всего старики умирали из-за неоказания им медицинской помощи – пансионат не вызывал скорую помощь нуждающимся в ней постояльцам, хотя это пункт присутствовал в договоре.

Директор свою вину не признает и не раскаивается в содеянном. Пансионат продолжает работу под другой вывеской, передает «ФедералПресс» со ссылкой на СКР.