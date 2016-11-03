Директор водоканала Махачкалы задержан
СК РФ сообщил о задержании гендиректора ОАО «Махачкалаводоканал» Магомеда Муртазалиева после массового отравления людей питьевой водой.
По данным следствия, массовое отравление произошло из-за недостаточного хлорирования воды, а также попадания в городской водопровод сточных вод. При этом канализация давно находилась в неудовлетворительном техническом состоянии. В результате с 27 октября по 2 ноября почти 700 жителей Махачкалы попали в больницу с отравлением.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Кроме того, следствие установило, что Муртазалиев назначил в «Водоканале» на руководящие посты своих родственников, в результате деньги на ремонт канализации попросту разворовывались, сообщает агентство «Экономика сегодня».
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