Директор театра «Современник» назвал ошибкой гастроли в Самаре

Директор Московского театра «Современник» Игорь Попов объяснил скандальное поведение актера Михаила Ефремова на гастролях спектакля «Не становись чужим» в Самаре.

По его словам, главной ошибкой было везти на гастроли новый, еще не до конца вставший на ноги спектакль, так как постановка требует предварительной работы с публикой, в ходе которой было бы объяснено, какого рода произведение им предстоит увидеть.

Попов добавил, что «это, судя по всему, не было сделано ни пиар-службой театра, ни сотрудниками принимающей на гастролях компании».

«Вины театра я в данном случае не отрицаю. Но зритель, очевидно, ожидал увидеть совсем другое», - отметил директор театра.

Он также ответил на претензии относительно плохого звука в постановке, отметив, что сцена оперного театра - не лучшее пространство для показа драматических спектаклей, поэтому необходима подзвучка, которой, к сожалению, не было.

«Физическая невозможность услышать все, что говорят на сцене, помноженная на незнакомую сложную пьесу и эксцентричный рисунок ролей, вызвали волнение в зрительном зале и многочисленные, не всегда доброжелательные реплики, призывающие артистов говорить громче», - пояснил Попов, пытаясь оправдать хамство Ефремова в адрес зрителей.

Ефремов, по мнению директора, ответил на крики из зрительного зала от лица своего героя Макса. При этом он признал, что «опытному артисту не стоило этого делать».

Ранее пользователи соцсетей пожаловались на «неподобающее поведение» актера Михаила Ефремова во время спектакля «Не становись чужим». Он употреблял по отношению к присутствующим нецензурную лексику, а также, по словам зрителей, был пьян, сообщает ТАСС.