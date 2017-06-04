Директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского покинул свой пост

Академик Могели Хубутия покидает пост директора НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Он будет работать в учреждении хирургом.

Он сказал: «Не уволили, а я ушел президентом и оставил место молодому своему заместителю. У меня будет там мое любимое дело - хирургия, которым я буду заниматься, но я не буду заниматься уже административными вопросами, этим должны заниматься молодые».

Как сообщает ТАСС, Хубутия планировал покинуть пост еще в прошлом году. Глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что Хубутия назначен на должность президента НИИ.

На данный момент исполнять обязанности директора института будет его заместитель - Сергей Петриков. Хубутия занимал пост директора НИИ скорой помощи им. Склифосовского с 2006 года.

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