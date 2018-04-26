Директор школы в Петербурге развел в здании бомжей и крыс

Директор одной из спортивных школ Санкт-Петербурга организовал в здании аренду помещений.

Рядом со спортивной секцией появился стоматологический кабинет и швейная мастерская.

По словам сотрудников школы, в здании постоянно находятся подозрительные люди и даже бездомные, что создает опасную среду для юных спортсменов.

Выяснилось, что в стенах школы царит антисанитария, которая послужила средой для крыс, которые уже привыкли к людям и спокойно разместились в детских раздевалках.

В результате инспекции директор СДЮШОР была уволена, а швейная и зубной кабинет ликвидированы, сообщает «Piter.TV».