Директор школы в Петербурге развел в здании бомжей и крыс
Директор одной из спортивных школ Санкт-Петербурга организовал в здании аренду помещений.
Рядом со спортивной секцией появился стоматологический кабинет и швейная мастерская.
По словам сотрудников школы, в здании постоянно находятся подозрительные люди и даже бездомные, что создает опасную среду для юных спортсменов.
Выяснилось, что в стенах школы царит антисанитария, которая послужила средой для крыс, которые уже привыкли к людям и спокойно разместились в детских раздевалках.
В результате инспекции директор СДЮШОР была уволена, а швейная и зубной кабинет ликвидированы, сообщает «Piter.TV».
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