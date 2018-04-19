Директор школы в Башкортостане не сумел предотвратить резню

Администрация стерлитамакской школы №1 была заранее предупреждена о том, что один из старшеклассников готовит нападение.

О своих намерениях подросток рассказал знакомой девочке, та – своим родителям, а они, в свою очередь, руководству школы. Директор образовательного учреждения успел только вызвать родителей ученика для беседы, сообщает «ФедералПресс».

По словам детского омбудсмена Анны Даниловой, подросток неоднократно говорил о самоубийстве. Психологи не исключают, что на него мог конфликтовать с одноклассниками и педагогами.

Инцидент произошел накануне. В результате нападения подростка ножевые ранения получили две его одноклассницы и педагог. Пострадал и сам нападавший, который намеревался покончить жизнь самоубийством. Он задержан, следователи допрашивают его с разрешения врачей.