Директор ЦРУ предостерег Трампа от сближения с РФ по сирийскому вопросу
Директор ЦРУ Джон Бреннан призвал избранного президента США Дональда Трампа с осторожностью относиться к обещаниям России на переговорах по Сирии.
По его мнению, нет никакой уверенности в том, что Россия смягчит свою позицию, пока не получит возможность достичь как можно больших тактических успехов на поле боя.
Бреннан также обвинил Россию в неискренности на консультациях по Сирии, а также в попытках сорвать переговорный процесс.
Ранее Трамп заявил, что намерен сосредоточиться в Сирии на борьбе с группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ), а не на попытках свергнуть сирийского президента Башара Асада, сообщает ТАСС.
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