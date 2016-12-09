Директор «Почты России» отделается административным наказанием вместо уголовного

Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной сообщил журналистам, что получивший 100-миллионную премию по итогам 2014 года генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов, скорее всего, отделается административным наказанием.

- Несмотря на то что мы направили представление о возможном возбуждении уголовного дела, речь не идет о наказании, связанным с лишением свободы. Скорее всего, это будет административное наказание. Но, еще раз подчеркну, решать это – прерогатива СКР, - цитирует Куренного «Интерфакс».

Как отметил представитель прокуратуры, проверка не выявила нарушений в начислении премий другим топ-менеджерам «Почты России».

- Наша проверка была комплексной и велась в отношении Минкомсвязи и всех подведомственных организаций. Факт таких нарушений был выявлен только в «Почте России». Документы в СКР нами были направлены только в отношении Дмитрия Страшнова, - подчеркнул Куренной.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура выявила факт незаконной выплаты премии генеральному директору «Почты России» в размере 95,4 миллиона рублей на основании того, что чистая прибыль организации в 2014 году составила 1,2 миллиарда рублей.

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Теги:
Места: Россия
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