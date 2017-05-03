Директор ФБР назвал Россию самой крупной угрозой на Земле
Россия представляет собой самую крупную угрозу на Земле, исходя из ее намерений и возможностей, считает директор ФБР США Джеймс Коми.
Коми также заявил, что Россия, воодушевленная исходом прошлогодних президентских выборов в США, и по сей день активно пытается влиять на американскую политику.
«Думаю, один из уроков, которые русские извлекли из этой ситуации, заключается в том, что их методы работают», - цитирует «Интерфакс» слова Коми.
30 марта специальный сенатский комитет по разведке Конгресса США представил первый устный отчет по расследованию о якобы вмешательстве России в президентские выборы, однако никаких доказательств так и не было озвучено.
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