Директор ФБР назвал Россию самой крупной угрозой на Земле

Россия представляет собой самую крупную угрозу на Земле, исходя из ее намерений и возможностей, считает директор ФБР США Джеймс Коми.

Коми также заявил, что Россия, воодушевленная исходом прошлогодних президентских выборов в США, и по сей день активно пытается влиять на американскую политику.

«Думаю, один из уроков, которые русские извлекли из этой ситуации, заключается в том, что их методы работают», - цитирует «Интерфакс» слова Коми.

30 марта специальный сенатский комитет по разведке Конгресса США представил первый устный отчет по расследованию о якобы вмешательстве России в президентские выборы, однако никаких доказательств так и не было озвучено.