Директор Национальной разведки США не видит перспектив у Минских соглашений

Выступая на слушаниях в комитете по разведке палаты представителей Конгресса США, директор Национальной разведки Джеймс Клэппер заявил, что в плане урегулирования ситуации в Донбассе не видит перспектив в Минских соглашениях.

- Я не вижу больших перспектив в плане Минских соглашений, - цитирует Клэппера РИА «Новости».

Глава ведомства констатировал участившиеся случаи нарушений перемирия в Донбассе, а также высказал предположение, что обе стороны конфликта продолжат совершать действия в этом направлении.

Клэппер, объявивший о своей грядущей отставке через 64 дня, не конкретизировал, какие шаги должны быть предприняты для нормализации ситуации, но подчеркнул, что «русские будут поддерживать свое присутствие в Донбассе».