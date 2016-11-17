Директор Национальной разведки США не видит перспектив у Минских соглашений
Выступая на слушаниях в комитете по разведке палаты представителей Конгресса США, директор Национальной разведки Джеймс Клэппер заявил, что в плане урегулирования ситуации в Донбассе не видит перспектив в Минских соглашениях.
- Я не вижу больших перспектив в плане Минских соглашений, - цитирует Клэппера РИА «Новости».
Глава ведомства констатировал участившиеся случаи нарушений перемирия в Донбассе, а также высказал предположение, что обе стороны конфликта продолжат совершать действия в этом направлении.
Клэппер, объявивший о своей грядущей отставке через 64 дня, не конкретизировал, какие шаги должны быть предприняты для нормализации ситуации, но подчеркнул, что «русские будут поддерживать свое присутствие в Донбассе».
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