Директор национальной разведки США Клэппер подал прошение об отставке

Выступая на слушаниях в Конгрессе США, директор Национальной разведки Джеймс Клэппер сообщил, что накануне подал прошение об отставке.

- Накануне вечером я подал прошение об отставке, — цитирует Клэппера РИА «Новости».

Он уточнил, что будет оставаться на посту еще 64 дня и отметил, что в данный момент Соединенные Штаты «сталкиваются с самыми серьезными вызовами» за более чем полвека его работы в разведке.