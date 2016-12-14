Директор музеев Кремля назвала обоснованным решение суда по Скифскому золоту

Решение суда Амстердама, постановившего вернуть коллекцию Скифского золота Украине, ожидаемо и обосновано. Такое заявление сделала директор Музеев Кремля Елена Гагарина.

- Очень важно понимать, что весь музейный фонд – это собственность государства, а не имущество отдельно взятого музея или иного учреждения культуры. В данном случае, когда предметы были вывезены с территории Украины и принадлежали Украине как государству, это решение представляется мне вполне обоснованным, - цитирует Гагарину «Интерфакс».

Директор музеев Кремля уточнила, что разрешение на вывоз каких-либо экспонатов за границу принимает Министерство культуры страны.

- Существуют нормы международного законодательства, которыми Музеи Московского Кремля, как и другие музеи, руководствуются в своей международной выставочной деятельности. Разрешение на вывоз любого предмета за границу выдает Министерство культуры РФ на основании государственных гарантий, которые предоставляет принимающая сторона, - отметила Гагарина.

Ранее сообщалось, что в феврале 2014 года четыре крымских музея направили в Бонн, а затем в Амстердам коллекцию скифского золота. Поскольку Нидерланды не признают присоединение Крыма к России, возник вопрос, кому возвращать коллекцию стоимостью более полутора миллионов евро.

В среду, 14 декабря стало известно, что суд Амстердама принял решение о том, что скифское золото из крымских музеев принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев.