Директор Исаакия подтвердил свою отставку
Директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров оставит должность 1 июня.
Буров пояснил, что написал заявление об увольнении. Он покинет пост главы музея на четыре дня раньше срока окончания его контракта.
По словам Бурова, он не знает, кто займет его место. «Никаких рекомендаций у меня не просили. На мой вопрос о том, кому передавать дела, также не ответили. Скорее всего, какое-то время процессами будут управлять мои заместители», - рассказал он «Интерфаксу».
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