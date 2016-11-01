Директор британской разведки считает Россию угрозой
По мнению директора британской контрразведки МИ-5 Эндрю Паркера, Россия представляет угрозу для Великобритании, поскольку занимается активным продвижением своего внешнего курса.
– Россия сегодня действует по всей Европе и в Великобритании, – сказал Паркер. Он также отметил, что задача его ведомства – противодействовать этим процессам, сообщает ТАСС. По словам главы Ми-5, Россия использует целый ряд государственных органов, чтобы продвигать свою внешнюю политику за рубежом все более агрессивными методами, включая пропаганду, шпионаж, подрывную деятельность и кибератаки.
Паркер считает, что действия России на Украине и в Сирии подтверждают его слова. Также он назвал Кремль "скрытой угрозой".
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