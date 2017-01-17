Директор ЦРУ Бреннан рассказал о прощании по телефону с главой ФСБ Бортниковым

В интервью Wall Street Journal директор ЦРУ Джон Бреннан признался, что уже обзвонил коллег из других стран, чтобы попрощаться перед уходом в отставку. В числе тех, кому звонил глава Центрального разведывательного управления, был и директор ФСБ Александр Бортников.

По словам Бреннана, в беседе он выразил надежду, что американские и российские спецслужбы будут сотрудничать, «несмотря на все размолвки», поскольку в борьбе с терроризмом необходимо единство.

- Я заверил его, что мы незамедлительно предоставим любую информацию об угрозах российскому народу и России. Он согласился и сказал, что они сделают то же самое, — цитирует Бреннана РИА «Новости».

Директор ЦРУ покинет пост 20 января вместе со всей администрацией нынешнего президента США Барака Обамы.