Дипломаты РФ вступились за Константина Ярошенко

Российские дипломаты потребовали от администрации американской тюрьмы, в которой отбывает 20-летний срок пилот Константин Ярошенко, соблюдать его права.

Представители генконсульства России в США посетили летчика, и он рассказал им, что в последнее время подвергается частым прилюдным досмотрам. По мнению пилота, они проводятся совершенно безосновательно. Ярошенко полагает, что его хотят спровоцировать на нарушение режима и лишить общения с близкими.

Консульство направило администрации пенитенциарного учреждения официальное требование соблюдения прав россиянина. Дипломаты заверили, что будут держать ситуацию на контроле постоянно, передает «ФедералПресс».