Дипломаты уточнили число пострадавших при авиаинциденте в Таиланде
При попадании самолета «Аэрофлота», выполнявшего рейс Москва-Бангкок, в «воздушную яму пострадали 27 человек. Из них 24 – граждане России.
Все пострадавшие были госпитализированы. По словам заведующего консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимира Соснова, к настоящему времени несколько россиян уже выписаны.
Дипломат рассказал ТАСС, что угрозы для жизни пассажиров нет, но требуются операции. Некоторые пострадавшие уже прооперированы.
После инцидента в российском посольстве в Бангкоке открыта горячая линия. Узнать новую информацию можно по телефону +66 90 403-3645.
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