Дипломаты уточнили число пострадавших при авиаинциденте в Таиланде

При попадании самолета «Аэрофлота», выполнявшего рейс Москва-Бангкок, в «воздушную яму пострадали 27 человек. Из них 24 – граждане России.

Все пострадавшие были госпитализированы. По словам заведующего консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимира Соснова, к настоящему времени несколько россиян уже выписаны.

Дипломат рассказал ТАСС, что угрозы для жизни пассажиров нет, но требуются операции. Некоторые пострадавшие уже прооперированы.

После инцидента в российском посольстве в Бангкоке открыта горячая линия. Узнать новую информацию можно по телефону +66 90 403-3645.