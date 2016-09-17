Дипломаты РФ направили на Украину ноту протеста
В связи с ночным расстрелом петардами посольства РФ в Киеве российские дипломаты направили ноту протеста на Украину.
Ранее сообщалось, что в ночь на 17 сентября в Киеве группа неизвестных расстреляла фейерверками посольство России. Повреждений зданию нанесено не было, пострадавших нет, сообщает РИА «Новости».
В ноте протеста посольство требует расследовать инцидент и обеспечить безопасность российской дипмиссии. Завтра в России состоится единый день голосования, Москва намерена устроить голосование на территории Украины в здании посольства.
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