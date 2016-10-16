Дипломаты в Лозанне выступили за целостность Сирии

Накануне в Лозанне прошла министерская встреча по урегулированию сирийского кризиса. Все участники выступили за целостность Сирийской республики.

В переговорах в «узком формате» приняли участие Россия, США, Иран, Катар, Саудовская Аравия, Турция, Египет, Ирак, Иордания и специальный посланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

– В ходе обсуждения основной акцент был сделан на задачах восстановления режима прекращения боевых действий в Алеппо и в целом в САР в контексте достигнутых 9 сентября в Женеве российско-американских договоренностей, – рассказали в МИД РФ.

Министры выступили за сохранение Сирии в качестве целостного, независимого и светского государства, в котором будущее своей страны определят сами сирийцы в ходе инклюзивного политического диалога.

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Теги:
Места: Сирия
Организации: МИД
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