Дипломатам США не разрешат наблюдать за выборами в России
Американские дипломаты не будут допущены к наблюдению за выборами в России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По его словам, ситуация с ограничением доступа на избирательные участки в США дипломатам из России неприемлема. В Москве сделали соответствующие выводы и решили дать зеркальный ответ.
Рябков рассказал РИА «Новости», что в посольство США в Москве была направлена дипломатическая нота, согласно которой «американской стороне не следует рассчитывать на возможность присутствия дипломатов представительств США – посольства и генеральных консульств, аккредитованных в России на выборах, которые в дальнейшем будут проводиться в России».
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