Дипломата Бангладеш заподозрили в использовании рабского труда

В Нью-Йорке задержан вице-консул Бангладеш Мохаммед Шахелдул. Он подозревается в использовании подневольного труда.

Подозрения основаны на показаниях соотечественника дипломата, который утверждает, что был его рабом в течение четырех лет. По его словам, Шахелдул отнял у него паспорт из заставлял работать по 18 часов в день без выходных. «Оплачивал» его труд дипломат побоями и запугиваниями, передает интернет-издание «Экономика сегодня» со ссылкой на Утро.ру.

После того, как мужчине удалось сбежать от вице-консула, он сразу же обратился в полицию.