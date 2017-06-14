Дипломата Бангладеш заподозрили в использовании рабского труда
В Нью-Йорке задержан вице-консул Бангладеш Мохаммед Шахелдул. Он подозревается в использовании подневольного труда.
Подозрения основаны на показаниях соотечественника дипломата, который утверждает, что был его рабом в течение четырех лет. По его словам, Шахелдул отнял у него паспорт из заставлял работать по 18 часов в день без выходных. «Оплачивал» его труд дипломат побоями и запугиваниями, передает интернет-издание «Экономика сегодня» со ссылкой на Утро.ру.
После того, как мужчине удалось сбежать от вице-консула, он сразу же обратился в полицию.
Следующая новость Недовольство американцев своим президентом продолжает расти
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии