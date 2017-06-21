Дипломат из России возглавил антитеррористическое бюро ООН

Российский дипломат Владимир Воронков назначен главой новой структуры ООН – Бюро по борьбе с терроризмом. Кроме того, он стал заместителем главы международной организации.

О назначении Воронкова сообщается на сайте ООН. В заявлении отмечается, что он будет обеспечивать стратегическое руководство ООН по борьбе с терроризмом и обеспечивать постоянное присутствие в повестке дня данной проблемы.

В организации также отметили более чем 30-летний опыт дипломатической работы Воронкова и запуск ряда успешных проектов в раках ООН.